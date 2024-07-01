Самарский вице-губернатор поддержал идею создания инвестпортала для реставрации исторических зданий

В Самарской области стартует масштабный проект по реставрации и реконструкции исторических зданий. На прошлой неделе вице-губернатор Вячеслав Федорищев провел встречу с представителями общественности, на которой обсуждались вопросы сохранения и развития объектов культурного наследия.
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