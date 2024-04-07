Kia готовит 15 новых моделей, в их числе обновленные Kia Sportage и Kia K8

На «Дне инвестора 2024» компания Kia представила стратегию по выводу на рынок новых моделей. И новинками компания не обделит: в течение трех лет появится 15 новых моделей автомобилей, большинство из которых будут оснащены электрическими силовыми установками.
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