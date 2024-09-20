NYT: жители Ливана после взрывов пейджеров боятся подходить к своим телефонам

Жители Ливана после двух дней взрывов пейджеров и других средств связи стали с подозрением относиться к своим девайсам, которые они используют в быту; к примеру, ливанцы стали "держаться подальше" от своих смартфонов.
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