В США восхитились российскими истребителями

Истребитель 5-го поколения Су-57 в представлении 3D-художника© Андрей Станавов, РИА Новости 9834 прочтения 3 дня назад Российский самолет пятого поколения Су-57 хорошо проявил себя в боевых условиях, пишет журнал National Interest.
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