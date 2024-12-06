Добрый Мир
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Добрый Мир

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В США восхитились российскими истребителями

В США восхитились российскими истребителями

Истребитель 5-го поколения Су-57 в представлении 3D-художника© Андрей Станавов, РИА Новости  9834 прочтения 3 дня назад Российский самолет пятого поколения Су-57 хорошо проявил себя в боевых условиях, пишет журнал National Interest.

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