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Калужские новости

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Денисов дал несколько поручений после утренней прогулки по Калуге

Денисов дал несколько поручений после утренней прогулки по Калуге

Утро городского головы началось с прогулки по Калуге и снова он лицезрел неубранные дворы, мусор на улицах и неработающие кондиционеры в общественном транспортеУтро городского головы началось с прогулки по Калуге и снова он лицезрел неубранные дворы, мусор на улицах и неработающие кондиционеры в общественном транспорте.

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