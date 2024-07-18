Денисов дал несколько поручений после утренней прогулки по Калуге

Утро городского головы началось с прогулки по Калуге и снова он лицезрел неубранные дворы, мусор на улицах и неработающие кондиционеры в общественном транспортеУтро городского головы началось с прогулки по Калуге и снова он лицезрел неубранные дворы, мусор на улицах и неработающие кондиционеры в общественном транспорте.