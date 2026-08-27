Пятый день Wuhan Open 2026: Чжао Синьтун победил Робертсона в борьбе за первое место в мировом рейтинге

Чжао Синьтун уверенно обыграл Нила Робертсона, Сяо Годун переиграл Марка Уильямса, а Джадд Трамп потерпел поражение от Чан Бинью а в четвертьфинале турнира Wuhan Open 2026, сообщает WST Чжао Синьтун вышел в полуфинал турнира в Ухане (фото: WST)Все новости турнира Результаты, турнирная таблица Все трансляции турнира Трансляции, расписание - 1/8 финала Трансляции, расписание - 1/4 финала Трансляции, расписание - 1/2 финала Китайский спортсмен Чжао Синьтун уверенно переиграл Нила Робертсона с результатом 5-1.