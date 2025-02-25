Что он имел в виду? Книги, чтобы лучше понимать мужчин

Почему он ревнует без повода, совсем не понимает намеков и не перезванивает после свиданий? Прочтите эти книги и узнайте больше о мужской психологии! Почему мужчины ведут себя так, а не иначе? Что они думают о противоположном поле и мире? Эти и другие вопросы интересовали женщин всегда.