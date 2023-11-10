Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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Взорвалось судно, которое шло «теневым» «зерновым коридором»

Взорвалось судно, которое шло «теневым» «зерновым коридором»

Политнавигатор Украинская сторона заявила о поражении российской ракетой сухогруза под флагом Либерии, которое заходило в порт Южный Одесской области вопреки предостережениям Минобороны РФ о том, что Москва после разрыва «зерновой сделки» будет считать перевозчиками вооружений все плавсредства, направляющиеся в украинские порты.

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