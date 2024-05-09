«Красный китаец»: звезда «Папиных дочек» сделала себе роскошный подарок

В свои 11 лет Ева Смирнова уже превратилась в знаменитость. Ева Смирнова (в центре) с коллегами по сериалу — Лизой Арзамасовой, Александром Олешко и Мирославой Карпович Legion-MediaВпервые девочка засветилась в 4 года в шоу «Лучше всех!» на Первом канале.