«Красный китаец»: звезда «Папиных дочек» сделала себе роскошный подарок

В свои 11 лет Ева Смирнова уже превратилась в знаменитость. Ева Смирнова (в центре) с коллегами по сериалу — Лизой Арзамасовой, Александром Олешко и Мирославой Карпович Legion-MediaВпервые девочка засветилась в 4 года в шоу «Лучше всех!» на Первом канале.
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