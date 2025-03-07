Царьград Cfoto/Keystone Press Agency/Globallookpress Китай вступает в СВО. С таким сообщением выступили сегодня представители Сил спецопераций ВСУ.
Китай вступает в СВО. В Киеве началась истерика. Что случилось на самом деле?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
W
Walery
В РФ нет мононациональных воинских подразделений! Это такой опыт и порядок еще Отечественной войны.
Ответить
1 час.
Владимир Алтайцев
А он разве есть? Нет его и едва ли будет.Китай в своём эгоцентризме переплюнул иудеев Израиля.
Ответить
1 час.
Владимир Алтайцев
Опыт ВОВ показал хотя бы на примере дивизии из Чечни, из 14000 тысяч в строю остались не больше 400 человек, и то на 90% русские, все остальные подонки ушли в горы. А прибалтийские дивизиями сдавались в плен, как и украинские.Потому и рухнул Западный фронт Не принято было писать в СССР про это
Ответить
1 час.
Свежие комментарии