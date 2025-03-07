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Китай вступает в СВО. В Киеве началась истерика. Что случилось на самом деле?

Китай вступает в СВО. В Киеве началась истерика. Что случилось на самом деле?

Царьград Cfoto/Keystone Press Agency/Globallookpress Китай вступает в СВО. С таким сообщением выступили сегодня представители Сил спецопераций ВСУ.

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Комментарии
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W
Walery
В РФ нет мононациональных воинских подразделений!   Это такой опыт и порядок еще Отечественной войны.
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1 час.
Владимир Алтайцев
А  он  разве  есть? Нет  его  и едва  ли  будет.Китай  в своём  эгоцентризме  переплюнул  иудеев  Израиля.
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1 час.
Владимир Алтайцев
Опыт ВОВ  показал хотя  бы  на  примере  дивизии из Чечни,  из  14000  тысяч  в  строю остались не  больше  400 человек, и то  на 90% русские, все  остальные  подонки ушли в горы. А  прибалтийские  дивизиями сдавались в  плен, как и украинские.Потому  и рухнул Западный  фронт Не принято  было писать в  СССР про  это
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1 час.
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