Китай вступает в СВО. В Киеве началась истерика. Что случилось на самом деле?

А он разве есть? Нет его и едва ли будет.Китай в своём эгоцентризме переплюнул иудеев Израиля.

Владимир Алтайцев

Опыт ВОВ показал хотя бы на примере дивизии из Чечни, из 14000 тысяч в строю остались не больше 400 человек, и то на 90% русские, все остальные подонки ушли в горы. А прибалтийские дивизиями сдавались в плен, как и украинские.Потому и рухнул Западный фронт Не принято было писать в СССР про это