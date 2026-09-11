Москва задает стандарты в сфере подготовки квалифицированных рабочих кадров — эксперты

В центре «Профессии будущего» в особой экономической зоне (ОЭЗ) «Технополис Москва» в Печатниках 10 сентября состоялся круглый стол Московской городской Думы «Система подготовки квалифицированных рабочих кадров для экономики Москвы».
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