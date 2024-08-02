Сергей Собянин рассказал о поддержке участников СВО и их семей в Москве

Центр находится по адресу: г. Москва, Береговой проезд, дом 8, строение 2 Участники СВО, а также их семьи могут получить в Едином центре поддержки юридические консультации по вопросам военного и гражданского права и психологическую поддержку лучших клинических психологов, психотерапевтов и психиатров города.