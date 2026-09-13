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Царьград

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Level.Travel назвал топ маршрутов для русских на осень 2026 года

Level.Travel назвал топ маршрутов для русских на осень 2026 года

Level.Travel сообщает: осенние каникулы 2026 года русских ведут в Турцию, Египет, Таиланд и Китай. Объединенные Арабские Эмираты и Вьетнам занимают пятое место.

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