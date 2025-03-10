Трамп заявил, что американское образование худшее в мире

При этом США находятся на первом месте по стоимости обучения на одного ученика, отметил американский президент Американская система образования и министерство образования являются худшими в мире, заявил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, передает ТАСС.
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