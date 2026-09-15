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Царьград

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"Евразийский степной коридор": На Украине ищут место для страны в контексте "метагеографического сшивания" пространства от Китая до ЕС

"Евразийский степной коридор": На Украине ищут место для страны в контексте "метагеографического сшивания" пространства от Китая до ЕС

На Украине взялись за поиски своего места в пространстве от Китая до ЕС. Научное обоснование уже придумано.

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