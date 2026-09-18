🥷Пак пива обошёлся жителю Севастополя в четыре года колонии 14 февраля этого года ранее судимый 36-летний мужчина зашёл в магазин вместе с девушкой и, пока она делала покупки, заметил пак пива.
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