Обстрелы Белгородской области: атаки беспилотников и разрушения объектов

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 21 атакованном населенном пункте за сутки. Обстрелы с беспилотниками привели к ранениям и повреждениям инфраструктуры в Белгородском и Новооскольском округах, а также в Шебекинском районе.