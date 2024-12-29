Обстрелы Белгородской области: атаки беспилотников и разрушения объектов

Глава Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о 21 атакованном населенном пункте за сутки. Обстрелы с беспилотниками привели к ранениям и повреждениям инфраструктуры в Белгородском и Новооскольском округах, а также в Шебекинском районе.
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