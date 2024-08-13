Дознаватели в зоне СВО смогут создавать 3D-модели мест преступлений

фото: vk.com/mil Дознаватели военной полиции получат комплексы «Филин», которые позволяют создавать цифровые модели мест преступлений.
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