Приставы взыскали с тамбовчанина ущерб в 271 тыс. руб. за причинение тяжкого вреда здоровью

На исполнении в отделении судебных приставов по Гавриловскому и Пичаевскому округам находилось исполнительное производство о взыскании с гражданина 2000 года рождения ущерба за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.
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