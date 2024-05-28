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  • ММ
    С грудью обманули. Пуговки то нету!Проще найти разум...
  • Наталья Бушуева
    Старьё!Проще найти разум...
  • Элеонора Коган
    Прикольная история!!!!Зверьё нашло дом и счастливо, а Галина ну, потерпит!!!!Запрещенный прием

Как было мило с нашей стороны называть самокаты самокатами ещё до того, как они научились ездить сами! Но мы в них верили и они не подвели

Как было мило с нашей стороны называть самокаты самокатами ещё до того, как они научились ездить сами! Но мы в них верили и они не подвели

Предложила мужу поиграть в ролевую игру "Девочка по вызову".Он внимательно посмотрел на меня и спросил: "Деньги нужны, что ли?" НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ:Деваушка из глухой деревни приехала в областной город, чтобы устроиться работать на завод.

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