КХЛ оштрафовала команду «Спартак» и вынесла предупреждение Ротенбергу

Поводом стал конфликт между руководством двух команд из-за поведения московских болельщиков Континентальная хоккейная лига вмешалась в конфликт, случившийся после встречи команд СКА и «Спартак» 25 октября.
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