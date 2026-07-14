Чемпион мира оказался в ловушке на высоте 30 метров во Вьетнаме. Перепугались все

Чемпион мира оказался среди туристов, застрявших на аттракционе во Вьетнаме.Чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев оказался среди туристов, застрявших на экстремальном аттракционе в парке развлечений VinWonders Phu Quoc Amazon Volcano на вьетнамском острове Фукуок.
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