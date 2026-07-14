Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

7 538 подписчиков

Чемпион мира оказался в ловушке на высоте 30 метров во Вьетнаме. Перепугались все

Чемпион мира оказался в ловушке на высоте 30 метров во Вьетнаме. Перепугались все

Чемпион мира оказался среди туристов, застрявших на аттракционе во Вьетнаме.Чемпион мира по зимнему плаванию Марк Мордовцев оказался среди туристов, застрявших на экстремальном аттракционе в парке развлечений VinWonders Phu Quoc Amazon Volcano на вьетнамском острове Фукуок.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии