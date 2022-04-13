Байдена в прямом эфире обгадила птица в момент, когда он обвинил Россию в росте инфляции в США

Мировые СМИ смакуют, обсуждая видеокадры выступления президента США Джо Байдена в Огайо. Глава Белого дома в очередной раз пытался свалить всю вину за рост инфляции в Штатах на Россию, и в этот момент с неба на его левое плечо прилетела "посылка".