НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

189 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • чак
    Дума совсем свихнулась, играет в куколки. Это работа Министерства культуры, министр спит. Дума думай о засилье мигран...В Госдуме предлож...
  • Иван Иванов
    Надёжные пароли записывать на бумажку,и носить с собой,все пароли не запомнишь.Эксперт Богатырев...
  • igor vinogradov
    дэбилы,трактор -это самоходная машина?откуда бля вас берут?В Ленобласти за г...

В Русском музее открывается выставка, посвященная Великому князю Георгию Михайловичу Романову

В Русском музее открывается выставка, посвященная Великому князю Георгию Михайловичу Романову

Она начнет работать с 27 марта В преддверии празднования 130-летия основания Русского музея открывается выставка, посвященная Великому князю Георгию Михайловичу Романову – первому директору музея, коллекционеру произведений искусства и выдающемуся нумизмату.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх