В Русском музее открывается выставка, посвященная Великому князю Георгию Михайловичу Романову

Она начнет работать с 27 марта В преддверии празднования 130-летия основания Русского музея открывается выставка, посвященная Великому князю Георгию Михайловичу Романову – первому директору музея, коллекционеру произведений искусства и выдающемуся нумизмату.
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