Результаты опроса Noi.md: За кого вы будете голосовать на президентских выборах 20 октября?

Редакция Noi.md призвала своих читателей принять участие в новом опросе и ответить на следующий вопрос: За кого вы будете голосовать на президентских выборах 20 октября? Таким образом, согласно результатам, голоса за кандидатов распределились следующим образом в порядке убывания: Александр Стояногло - 41,8% (1.
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