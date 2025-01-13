В РФ впервые вынесли приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения

Российский суд впервые вынес обвинительный приговор по делу об угрозе безопасности дорожного движения – мировой судья в Дагестане назначил штраф в размере 180 000 рублей, об этом сообщается в Telegram-канале Госавтоинспекции Дагестана .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии