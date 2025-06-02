Ролан Гаррос. 4-й круг. Мирра Андреева встретится с Касаткиной, Александрова – с Гауфф, Пегула – с Буассон

Екатерина Александрова встретится с Коко Гауфф. Сетка здесь. «Ролан Гаррос» Париж, Франция 25 мая – 8 июня 2025 Турнир «Большого шлема» Призовой фонд – 56 352 000 евро Открытые корты, грунт Четвертый круг Мирра Андреева (Россия) Дарья Касаткина (Австралия) Дата проведения 2 июня, 12.
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