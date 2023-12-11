СК, ФСБ и Генпрокуратура проверят высказывания историка моды Васильева — кто пустил вернувшегося "релоканта" в МГУ?

Александр Соломатин

Я чего-то не понял: у нас в ректоратах и деканатах сидят "кулацкие подпевалы", которые тихой сапой вредят нашей стране???. ВЗАШЕЙ таких Васильевых, невзирая на их былые заслуги!!! Тут ещё один "преподаватель" в МГУ собирается приехать - Быков... Хочется встретить его в аэропорту (или где там) и набить морду на месте, а потом поджопником - назад... Давайте не будем пускать слюни умиления по возвращению таких "душек"...Свалил из страны - свободен... Как говорится: нех делать, пол намыт...