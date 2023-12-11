Политика Игоря Таланцева Хорошие новости! Гражданское общество России и Госдума не собираются мириться с тем, что "релоканта" Александра Васильева вдруг вернули преподавать в ведущий университет России МГУ.
СК, ФСБ и Генпрокуратура проверят высказывания историка моды Васильева — кто пустил вернувшегося "релоканта" в МГУ?
Комментарии
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АШ
Андрей Шурканцев
https://youtu.be/MoOsspWd3oI
Наша Russia : а кто это сделал ?
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1 час.
Александр Соломатин
Я чего-то не понял: у нас в ректоратах и деканатах сидят "кулацкие подпевалы", которые тихой сапой вредят нашей стране???. ВЗАШЕЙ таких Васильевых, невзирая на их былые заслуги!!! Тут ещё один "преподаватель" в МГУ собирается приехать - Быков... Хочется встретить его в аэропорту (или где там) и набить морду на месте, а потом поджопником - назад... Давайте не будем пускать слюни умиления по возвращению таких "душек"...Свалил из страны - свободен... Как говорится: нех делать, пол намыт...
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55 мин.
Elena Dmitrieva
До чего гнусная жирная морда с бабьими повадками. Чему эта свинья научить может?
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33 мин.
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