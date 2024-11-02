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Сервисный центр разъяснил, можно ли убить вариатор при буксировке автомобиля

Сервисный центр разъяснил, можно ли убить вариатор при буксировке автомобиля

Вариаторные коробки передач CVT отличаются повышенной чувствительностью к нагрузкам по сравнению с механическими или классическими автоматическими коробками, и их надежность вызывает обоснованные сомнения.

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