Сервисный центр разъяснил, можно ли убить вариатор при буксировке автомобиля

Вариаторные коробки передач CVT отличаются повышенной чувствительностью к нагрузкам по сравнению с механическими или классическими автоматическими коробками, и их надежность вызывает обоснованные сомнения.
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