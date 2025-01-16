Полыхающую Калифорнию из-за сильного ветра окутал густой токсичный дым

Предполагаемый ущерб от бедствия уже превысил 250 млрд долларов.Синоптики сообщили о скором снижении силы ветров, способствующих распространению лесных пожаров в Калифорнии, однако этот перерыв будет недолгим, поскольку уже на следующей неделе вновь ожидаются неблагоприятные метеоусловия.