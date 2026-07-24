Пять факторов счастья: что важнее личного успеха

Новое исследование в The Journal of Positive Psychology показало, что благополучие страны сильнее связано со способностью общества создавать открытую и поддерживающую среду, чем с простым стремлением каждого человека к личному счастью.
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