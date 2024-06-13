Chevrolet отзывает партию Corvette C8 из-за ремней безопасности

У новых среднемоторных спорткаров обнаружен опасный дефект. Национальное управление безопасности дорожного движения США (NHTSA) объявило, что на 13 464 купе и кабриолетах может заклинить пассажирский ремень безопасности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии