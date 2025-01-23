Александр Скубченко: Чтобы Украина жила в безопасности, достаточно просто не быть врагом России

Зеленский допустил участие Киева в мирных переговорах, если Трамп «сможет гарантировать безопасность» Украины — из интервью Bloomberg: «Если Трамп сможет гарантировать нам эту сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться по дипломатическому пути».
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