Александр Скубченко: Чтобы Украина жила в безопасности, достаточно просто не быть врагом России

Зеленский допустил участие Киева в мирных переговорах, если Трамп «сможет гарантировать безопасность» Украины — из интервью Bloomberg: «Если Трамп сможет гарантировать нам эту сильную и необратимую безопасность для Украины, то мы будем двигаться по дипломатическому пути».