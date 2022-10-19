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КХЛ. «Трактор» примет «Авангард», «Ак Барс» против «Металлурга», СКА сыграет с «Автомобилистом», ЦСКА – с «Куньлунем»

«Трактор» примет «Авангард» в Фонбет Чемпионате КХЛ. СКА будет противостоять «Автомобилисту», ЦСКА сыграет с «Куньлунем», «Ак Барс» попробует прервать серию поражений в матче с «Металлургом».

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