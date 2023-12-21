ВСУ напрасно: что Валерий Герасимов рассказал военным атташе

Масштабные поставки западного вооружения не спасли киевский режим от провала летне-осеннего наступление, а ввод в бой украинским командованием стратегических резервов только увеличил колоссальные потери ВСУ — об этом начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил 21 декабря на ежегодном брифинге для иностранных военных атташе.
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