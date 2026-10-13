Славянская докт...
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Славянская доктрина

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День, когда ослепнет Украина, станет концом бандеровщины

День, когда ослепнет Украина, станет концом бандеровщины

День, когда ослепнет Украина, станет концом бандеровщины В случае отключения от разведданных США ВСУ ждет длинный список смертельных неприятностей Ультиматум Вашингтона, потребовавшего от Киева немедленно прекратить удары по российским НПЗ, поставил руководство Украины перед катастрофическим выбором.

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