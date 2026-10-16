МАГАТЭ обещает обеспечить сопровождение дизельного топлива на ЗАЭС «Росатом» планирует увеличить запас дизельного топлива на Запорожской АЭС на случай потери внешнего электроснабжения.
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