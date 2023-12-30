Путин из европейских лидеров поздравил с Новым годом только Вучича и Орбана

Президент России Владимир Путин направил главам ряда государств поздравления с Новым годом и Рождеством, среди европейских лидеров их получили только премьер-министр Венгрии Виктор Орбан и президент Сербии Александр Вучич.
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