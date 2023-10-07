Стало известно об отказе одной европейской страны помогать Украине

Временное правительство Словакии объявило о прекращении дальнейшей военной помощи Украине. «Уходящее бюрократическое правительство Словакии больше не будет отправлять военную технику на Украину», — отмечается в публикации Politico, которое сослалось на представителя кабмина страны.