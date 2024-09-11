Партийная система не отражает интересов граждан

ТН Татьяна Недогреева О каких советах идет речь? Советы расстрелял Ельцин, которому посвящен музей в Екатеренбурге, самом либеральном городе.

ВМ Владимир Моргунов присоветую думать головой, а не жопой !!! Думка жопой выдает на гора такую хрень, что грешно на люди показаться. А ты мельтешишь столь плотно, что неведомо-когда посрать успеваешь ???