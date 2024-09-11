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  • agadadaw KERIMOV
    В заголовке написано- "Партийная система не отражает интересов граждан" этим и все сказано. Партийцы собрались защища...Партийная система...
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Партийная система не отражает интересов граждан

Партийная система не отражает интересов граждан

Победа "Единой России" и её губернаторов на выборах ЕДГ не должна никого обманывать. Это вынужденное голосование за власть президента Путина, не более того.

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Комментарии
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ТН
Татьяна Недогреева
О каких советах идет речь? Советы расстрелял Ельцин, которому посвящен музей в Екатеренбурге, самом либеральном городе.
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3 час.
ВМ
Владимир Моргунов
присоветую думать головой, а не жопой !!! Думка жопой выдает на гора такую хрень, что грешно на люди показаться. А ты мельтешишь столь плотно, что неведомо-когда посрать успеваешь ???
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3 час.
agadadaw KERIMOV
В заголовке написано- &quot;Партийная система не отражает интересов граждан&quot; этим и все сказано. Партийцы собрались защищать интересы членов своей партии, а народ, это инструмент защиты интересов и обогащения
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2 мин.

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