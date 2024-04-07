Раки настроены поворчать, а Водолеи вынуждены исправлять ошибки: гороскоп на 8 апреля для всех знаков зодиака Елена ГалицкаяПрогнозы астролога Анжелы Перл на понедельник, 8 апреля 2024 года, предвещают нестабильность и испытания.