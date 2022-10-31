Уголовное дело завели после двойного наезда автомобилей на мужчину под Кингисеппом

Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия. Уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» завели после аварии на 16-м км трассы Кингисепп — Манновка вечером 29 октября.
Пострадавший от полученных травм скончался на месте происшествия. Уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств» завели после аварии на 16-м км трассы Кингисепп — Манновка вечером 29 октября.
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