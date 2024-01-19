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Парламентская газета

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Для сладких новогодних подарков введут единый стандарт

Для сладких новогодних подарков введут единый стандарт

Роспотребнадзор поддержал инициативу о разработке единого стандарта сладкого детского новогоднего подарка и выразил готовность принять участие в формировании методических рекомендаций для производителей, поставщиков и органов власти.

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