"Зачистил кишлак": в Новосибирске тракторист снёс нелегальный рынок мигрантов

Юрий Селиванов

Вопрос, - что делать с гастарбайтерами которые ужу успели воспользоваться выше обозначенной "лазейкой" в законе. Не полумерами необходимо бороться с гастарбайтерами, понимай врагами коренных народов России, а глубокой проверкой всех документов, в том числе путями которыми получен паспорт гражданина России. В этом случае, получил паспорт незаконным путём, сразу получи уголовную статью с реальным сроком. Иначе страна не выберется из омута преступности от ишаков/хачиков и ещё не раз умоется кровью в терактах.