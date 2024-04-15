В соцсетях жители разделились на два лагеря: одни поддерживают поступок, а вторые считают, что надо ликвидировать нелегальную торговлю законными способами.
"Зачистил кишлак": в Новосибирске тракторист снёс нелегальный рынок мигрантов
Комментарии
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Юрий Селиванов
Вопрос, - что делать с гастарбайтерами которые ужу успели воспользоваться выше обозначенной "лазейкой" в законе. Не полумерами необходимо бороться с гастарбайтерами, понимай врагами коренных народов России, а глубокой проверкой всех документов, в том числе путями которыми получен паспорт гражданина России. В этом случае, получил паспорт незаконным путём, сразу получи уголовную статью с реальным сроком. Иначе страна не выберется из омута преступности от ишаков/хачиков и ещё не раз умоется кровью в терактах.
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