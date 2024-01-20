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Наконец-то! Вот как составить бюджет, которого можно придерживаться по-настоящему

Наконец-то! Вот как составить бюджет, которого можно придерживаться по-настоящему

Научитесь составлять бюджет сейчас, и вы поблагодарите себя позжеСоставление и соблюдение бюджета может показаться устаревшим и немодным, но научиться составлять бюджет — это одна из важных вещей, которые вы можете сделать для своего финансового будущего и общего финансового благополучия вашей семьи.

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