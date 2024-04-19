Инженер Boeing предупредил о катастрофических последствиях с гибелью сотен людей из-за сбоя в самолетах

Сотни людей могут погибнуть в авиакатастрофе из-за проблем с безопасностью в самолетах Boeing, Сэм Салехпур в ходе выступления перед подкомитетом Сената США по правительственным делам и национальной безопасности, пишет The Guardian.
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