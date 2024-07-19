ВИДЕО по ссылке !!!! Очень длинный и интересный рассказ вора-рецидивиста и убийцы Ромаева Дмитрия Александровича, получившего условно-досрочное освобождение в обмен на контракт с ВСУ.
"Нам сказали, что отобьём Волчанск дальше пойдем на Белгород. Там нам будет дозволено грабить, насиловать и все что хочешь..."
Комментарии
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jamas
У кого ещё остались мысли, что украинцы нам братья? Украинцы, это выращенные за многие сотни лет Западом рабы и зомби, поэтому они не имеют права на жизнь. Украины вообще не должно существовать! Территория окраины - это тришкин кафтан, скроенный из русских земель большевиками-ленинцами и насильно внедренный в русский мир. А вся идеология украинства - это продукт австро-венгерских и польских панов позапрошлого века и всякий, кто называет себя украинцем вольно или невольно становится на сторону врагов русского мира.
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5 час.
jamas
Украина, как субъект России не нужна! Это территория Российской империи должна вернуться в Россию со всеми историческими советскими приобретениями без всякого упоминания об украинстве! Надо создать там Юго-Западный федеральный округ Российской федерации, поэтому никаких капитуляций и договоров! Россия возвращает и укрепляет свое!
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5 час.
j
jamas
Цели и задачи СВО по денацификации и демилитаризации должны быть выполнены, а полумеры не сработают. России под боком не нужна территория, где всё время будут жить враги России, и всё время будут готовиться новые провокации! Украины, как субъекта не должно существовать вообще!
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5 час.
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