"Нам сказали, что отобьём Волчанск дальше пойдем на Белгород. Там нам будет дозволено грабить, насиловать и все что хочешь..."

jamas У кого ещё остались мысли, что украинцы нам братья? Украинцы, это выращенные за многие сотни лет Западом рабы и зомби, поэтому они не имеют права на жизнь. Украины вообще не должно существовать! Территория окраины - это тришкин кафтан, скроенный из русских земель большевиками-ленинцами и насильно внедренный в русский мир. А вся идеология украинства - это продукт австро-венгерских и польских панов позапрошлого века и всякий, кто называет себя украинцем вольно или невольно становится на сторону врагов русского мира.

jamas Украина, как субъект России не нужна! Это территория Российской империи должна вернуться в Россию со всеми историческими советскими приобретениями без всякого упоминания об украинстве! Надо создать там Юго-Западный федеральный округ Российской федерации, поэтому никаких капитуляций и договоров! Россия возвращает и укрепляет свое!