Насилие в отношении женщин достигло высокого уровня: от домогательств до убийств

В Бразилии второй год подряд фиксируется беспрецедентный уровень изнасилований и других форм гендерного насилия на фоне растущей обеспокоенности по поводу попыток правых привлечь к уголовной ответственности жертв изнасилования, сделавших аборт, пишет The Guardian.
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