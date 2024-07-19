Насилие в отношении женщин достигло высокого уровня: от домогательств до убийств

В Бразилии второй год подряд фиксируется беспрецедентный уровень изнасилований и других форм гендерного насилия на фоне растущей обеспокоенности по поводу попыток правых привлечь к уголовной ответственности жертв изнасилования, сделавших аборт, пишет The Guardian.