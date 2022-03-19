В Курганской области задержан местный житель, подозреваемый в убийстве женщины, без вести пропавшей в 2003 году

Следственными органами следственного управления СКР по Курганской области установлен подозреваемый в убийстве 31-летней жительницы Лебяжьевского района, без вести пропавшей в сентябре 2003 года.
Происшествия9 подписчиков
Популярные статьи
- Следственным комитетом возбуждено еще 2 уголовных дела в связи с обстрелами населенных пунктов ДНР и ЛНР и ранениями мирных жителей
- Председатель СК России поручил зафиксировать новые преступления украинских силовиков в ДНР и ЛНР
- Завершено расследование уголовных дел об участии в деятельности экстремистской организации
Свежие комментарии