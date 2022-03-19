Происшествия

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В Курганской области задержан местный житель, подозреваемый в убийстве женщины, без вести пропавшей в 2003 году

В Курганской области задержан местный житель, подозреваемый в убийстве женщины, без вести пропавшей в 2003 году

Следственными органами следственного управления СКР по Курганской области установлен подозреваемый в убийстве 31-летней жительницы Лебяжьевского района, без вести пропавшей в сентябре 2003 года.

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