Вучич намерен сдержать обещание и посетить Москву 9 мая, заявил глава Минфина Сербии

Президент Сербии Александр Вучич Фото: kremlin.ru Президент Сербии Александр Вучич, несмотря на недавние проблемы со здоровьем, намерен сдержать своё обещание и принять участие в праздновании 80-летия Победы в Москве 9 мая, сообщил министр финансов страны Синиша Мали.
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